У Дніпрі вишукувалися кілометрові черги на шиномонтаж: скоро перші морози - Днепр Инфо
У Дніпрі вишукувалися кілометрові черги на шиномонтаж: скоро перші морози
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Сегодня 11:31

У Дніпрі велика черга машин вишукувалась на шиномонтаж.

Новости Днепра про У Дніпрі вишукувалися кілометрові черги на шиномонтаж: скоро перші морози

Кілометрові черги водіїв, які бажають “перевзутися” на зиму трапляється майже кожен рік.

Більшість спеціалістів радять ставити зимові шини, коли середньодобова температура не перевищує +7 градусів.

Штрафів за відсутність зимової гуми немає, але більшість розуміє, що це передусім власна безпека.

В порівнянні з минулим роком ціна на заміну гуми збільшилась приблизно на 100 грн.

В середньому зміна гуми обійдеться від 500 до 1200 гривень.

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