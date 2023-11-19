Кілометрові черги водіїв, які бажають “перевзутися” на зиму трапляється майже кожен рік.
Більшість спеціалістів радять ставити зимові шини, коли середньодобова температура не перевищує +7 градусів.
Штрафів за відсутність зимової гуми немає, але більшість розуміє, що це передусім власна безпека.
В порівнянні з минулим роком ціна на заміну гуми збільшилась приблизно на 100 грн.
В середньому зміна гуми обійдеться від 500 до 1200 гривень.
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