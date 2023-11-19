На Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці рятувальники встановили, що займання виникло кімнаті на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.
Горіли різні побутові речі та конструкції будинку.
Під час ліквідації займання надзвичайники виявили всередині помешкання чоловіка без ознак життя, 1962 року народження, – сказано у повідомленні рятувальників.
Вогонь локалізували за пів години, причини пожежі з’ясовуються.
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