Російські війська двічі обстрілювали Нікопольщину, – Лисак

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.
Ворожа артилерія працювала по районному центру і Червоногригорівській громаді, – заявив Сергій Лисак.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
В інших громадах Дніпропетровської області ніч пройшла спокійно.
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