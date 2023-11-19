Російські війська двічі обстрілювали Нікопольщину, – Лисак

Вчора ввечері ворог двічі обстрілював Нікопольську громаду.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

Ворожа артилерія працювала по районному центру і Червоногригорівській громаді, – заявив Сергій Лисак.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч пройшла спокійно.

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