Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Російські війська двічі обстрілювали Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні 10:18
просмотров

Вчора ввечері ворог двічі обстрілював Нікопольську громаду.

Новости Днепра про Російські війська двічі обстрілювали Нікопольщину, - Лисак

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

Ворожа артилерія працювала по районному центру і Червоногригорівській громаді, – заявив Сергій Лисак.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч пройшла спокійно.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Російські війська двічі обстрілювали Нікопольщину, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Російські війська двічі обстрілювали Нікопольщину, - ЛисакРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині шахрай прикидався хворим і збирав кошти у соцмережах на “лікування”
Новини Дніпра
Сьогодні 08:38
На Дніпропетровщині шахрай прикидався хворим і збирав кошти у соцмережах на “лікування”

На Дніпропетровщині співробітники поліції викрили чергову шахрайську схему.

На Дніпропетровщині грибники знайшли нерозірвані снаряди
Новини Дніпра
Вчора 20:32
На Дніпропетровщині грибники знайшли нерозірвані снаряди

Інцидент трапився у Новомосковському районі (с. Знаменівка).

Ремонтні роботи на перехресті Яворницького та Грушевського: скільки витратять з бюджету
Новини Дніпра
Вчора 20:00
Ремонтні роботи на перехресті Яворницького та Грушевського: скільки витратять з бюджету

У Дніпрі зараз тривають ремонтні роботи на перехресті Яворницького та…

Ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе, – Лисак
Новини Дніпра
Вчора 19:36
Ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе, – Лисак

Сьогодні зранку ворог тричі обстрілював Нікополь дронами-камікадзе.

Наверх