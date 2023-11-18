На Дніпропетровщині грибники знайшли нерозірвані снаряди

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Сьогодні на Дніпропетровщині грибники знайшли снаряди під час прогулянки по лісу.
Замість “тихої охоти” грибники були випадково наражені на смертельну небезпеку.
Судячи з усього, снаряди досить довго лежали у землі та навіть встигли заіржавіти.
До таких боєприпасів ні в якому разі не треба наближатися. Через вологу та природні умови вони можуть вибухнути в будь-який момент.
Якщо ви знайшли подібний снаряд, треба негайно викликати поліцію та надзвичайників.
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