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На Дніпропетровщині грибники знайшли нерозірвані снаряди

Сьогодні 20:32
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Інцидент трапився у Новомосковському районі (с. Знаменівка).

Новости Днепра про На Дніпропетровщині грибники знайшли нерозірвані снаряди

Новости Днепра про На Дніпропетровщині грибники знайшли нерозірвані снаряди

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Сьогодні на Дніпропетровщині грибники знайшли снаряди під час прогулянки по лісу.

Замість “тихої охоти” грибники були випадково наражені на смертельну небезпеку.

Судячи з усього, снаряди досить довго лежали у землі та навіть встигли заіржавіти.

До таких боєприпасів ні в якому разі не треба наближатися. Через вологу та природні умови вони можуть вибухнути в будь-який момент.

Якщо ви знайшли подібний снаряд, треба негайно викликати поліцію та надзвичайників.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині грибники знайшли нерозірвані снарядиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині грибники знайшли нерозірвані снарядиРусский

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