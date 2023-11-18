Ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе, – Лисак

Сьогодні зранку ворог тричі обстрілював Нікополь дронами-камікадзе.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Від ранку ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе. А по Марганецькій громаді два рази цілив з важкої артилерії, – заявив очільник ОВА.

Внаслідок атаки була пошкоджена адмінбудівля.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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