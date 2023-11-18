Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе, – Лисак

Сьогодні 19:36
просмотров

Сьогодні зранку ворог тричі обстрілював Нікополь дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе, - Лисак

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Від ранку ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе. А по Марганецькій громаді два рази цілив з важкої артилерії, – заявив очільник ОВА.

Внаслідок атаки була пошкоджена адмінбудівля. 

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе, - ЛисакРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартирі
Новини Дніпра
Сьогодні 18:06
На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартирі

Сьогодні, близько 15 години, на вулиці 9-травня Заводського району міста…

У Кривому Розі поліція вже 19 днів розшукує 17-річну Кристину Бардіну
Новини Дніпра
Сьогодні 17:09
У Кривому Розі поліція вже 19 днів розшукує 17-річну Кристину Бардіну

Поліція шукає 17-річну Кристину Бардіну. Правоохоронці опитали матір зниклої неповнолітньої, її…

Центр Дніпра стоїть у заторах через ремонт вулиць
Новини Дніпра
Сьогодні 16:53
Центр Дніпра стоїть у заторах через ремонт вулиць

Центр Дніпра застиг у заторах на багатьох вулицях.

Отримував “товар” на пошті: у Дніпрі затримали підозрюваного у наркозбуті
Новини Дніпра
Сьогодні 14:57
Отримував “товар” на пошті: у Дніпрі затримали підозрюваного у наркозбуті

У Дніпрі затримали 20-річного хлопця, підозрюваного у наркозбуті.

Наверх