Враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе, — Лысак

Сегодня утром враг трижды обстреливал Никополь дронами-камикадзе.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

С утра враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе. А по Марганецкому обществу два раза целил из тяжелой артиллерии, — заявил глава ОВА.

В результате атаки было повреждено административное здание.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: