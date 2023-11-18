Враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе, — Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
С утра враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе. А по Марганецкому обществу два раза целил из тяжелой артиллерии, — заявил глава ОВА.
В результате атаки было повреждено административное здание.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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