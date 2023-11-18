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  • Отримував “товар” на пошті: у Дніпрі затримали підозрюваного у наркозбуті

Отримував “товар” на пошті: у Дніпрі затримали підозрюваного у наркозбуті

Сьогодні 14:57
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У Дніпрі затримали 20-річного хлопця, підозрюваного у наркозбуті.

Новости Днепра про Отримував

У Дніпрі затримали 20-річного хлопця, підозрюваного у наркозбуті.

Про це повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області.

Хлопця затримали на виході з поштового  відділення.

Під час обшуку у квартирі де жив чоловік, було знайдено 60 розфасованих сліп-пакетів з марихуаною, 250 згортків з амфетаміном та психотропною речовиною PVP, – сказано у повідомленні поліції.

За таке правопорушення хлопець може відсидіти до 10 років за ґратами.

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