Отримував “товар” на пошті: у Дніпрі затримали підозрюваного у наркозбуті

У Дніпрі затримали 20-річного хлопця, підозрюваного у наркозбуті.
Про це повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області.
Хлопця затримали на виході з поштового відділення.
Під час обшуку у квартирі де жив чоловік, було знайдено 60 розфасованих сліп-пакетів з марихуаною, 250 згортків з амфетаміном та психотропною речовиною PVP, – сказано у повідомленні поліції.
За таке правопорушення хлопець може відсидіти до 10 років за ґратами.
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Козенко Антон
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