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Центр Дніпра стоїть у заторах через ремонт вулиць

Сьогодні 16:53
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Центр Дніпра застиг у заторах на багатьох вулицях.

Новости Днепра про Центр Дніпра стоїть у заторах через ремонт вулиць

Про це особливо попереджають автомобілістів міста.

Продовжується ремонт проїзної частини та трамвайної колії на перетині Яворницького – Грушевського – Липинського.

Через це до 15 грудня 2023 зміниться і рух громадського транспорту.

Змінено рух автобусів № 91, 136А, 151А. Тролейбусні маршрути №1 та №4 скоротили до площі Героїв Майдану.

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