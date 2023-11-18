Центр Дніпра стоїть у заторах через ремонт вулиць

Про це особливо попереджають автомобілістів міста.
Продовжується ремонт проїзної частини та трамвайної колії на перетині Яворницького – Грушевського – Липинського.
Через це до 15 грудня 2023 зміниться і рух громадського транспорту.
Змінено рух автобусів № 91, 136А, 151А. Тролейбусні маршрути №1 та №4 скоротили до площі Героїв Майдану.
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Козенко Антон
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