На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартирі

Сьогодні, близько 15 години, на вулиці 9-травня Заводського району міста Кам’янське сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що пожежа розгорілася на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Під час тушіння рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Займання було ліквідовано за пів години.

До робіт залучали 16 пожежників та 4 одиниці техніки.

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