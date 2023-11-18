На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартирі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці рятувальники встановили, що пожежа розгорілася на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку.
Під час тушіння рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Займання було ліквідовано за пів години.
До робіт залучали 16 пожежників та 4 одиниці техніки.
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