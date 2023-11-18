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На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартирі

Сьогодні 18:06
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Сьогодні, близько 15 години, на вулиці 9-травня Заводського району міста Кам’янське сталася пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартирі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що пожежа розгорілася на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Під час тушіння рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Займання було ліквідовано за пів години. 

До робіт залучали 16 пожежників та 4 одиниці техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартиріУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у квартиріРусский

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