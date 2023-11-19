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Российские войска дважды обстреливали Никопольщину, — Лысак

Сегодня 10:18
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Вчера вечером враг дважды обстреливал Никопольское общество.

Новости Днепра про Российские войска дважды обстреливали Никопольщину, - Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Вражеская артиллерия работала по районному центру и Красногригорьевской общине, — заявил Сергей Лысак.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В других общинах Днепропетровской области прошла ночь спокойно.

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