Российские войска дважды обстреливали Никопольщину, — Лысак

В других общинах Днепропетровской области прошла ночь спокойно.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Вражеская артиллерия работала по районному центру и Красногригорьевской общине, — заявил Сергей Лысак.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

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