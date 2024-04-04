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  • Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера

Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера

Сегодня 13:25
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В Никополе поймали "потрошителя", который убил мужчину и бросил его тело в карьер.

Новости Днепра про Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера

Жуткое убийство с расчленением произошло в Никополе, сообщили в Нацполиции.

1 апреля женщина сообщила полиции об исчезновении своего родственника. По словам заявительницы, 67-летний мужчина несколько дней не выходил на связь, и она не знает, где он находится.

Впоследствии правоохранители выяснили, что 27 марта пенсионер был жестоко убит.

Новости Днепра про Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера

Пропавшего мужчину во время потасовки лишил жизни 32-летний местный житель. Нападающий нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь и лицо. На следующий день, чтобы скрыть преступление, убийца расчленил тело и выбросил его в водоем в районе затопленного карьера.

Тело мужчины нашли в воде водолазы-спасатели. Орудия преступления и вещественные доказательства, которые злоумышленник пытался спрятать, с помощью чрезвычайников частично изъяли и направили на экспертное исследование.

Новости Днепра про Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера

2 апреля никопольскому «резнику» сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине мужчину, не выходившего на связь с 25 марта, нашли мертвым.

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Новости Днепра про Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионераУкраїнська Новости Днепра про Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионераРусский

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