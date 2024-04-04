Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера

В Никополе поймали "потрошителя", который убил мужчину и бросил его тело в карьер.

Жуткое убийство с расчленением произошло в Никополе, сообщили в Нацполиции.

1 апреля женщина сообщила полиции об исчезновении своего родственника. По словам заявительницы, 67-летний мужчина несколько дней не выходил на связь, и она не знает, где он находится.

Впоследствии правоохранители выяснили, что 27 марта пенсионер был жестоко убит.

Пропавшего мужчину во время потасовки лишил жизни 32-летний местный житель. Нападающий нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь и лицо. На следующий день, чтобы скрыть преступление, убийца расчленил тело и выбросил его в водоем в районе затопленного карьера.

Тело мужчины нашли в воде водолазы-спасатели. Орудия преступления и вещественные доказательства, которые злоумышленник пытался спрятать, с помощью чрезвычайников частично изъяли и направили на экспертное исследование.

2 апреля никопольскому «резнику» сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине мужчину, не выходившего на связь с 25 марта, нашли мертвым.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: