Выбросил изуродованное тело в карьер: в Никополе задержали жестокого убийцу пропавшего пенсионера

Жуткое убийство с расчленением произошло в Никополе, сообщили в Нацполиции.
1 апреля женщина сообщила полиции об исчезновении своего родственника. По словам заявительницы, 67-летний мужчина несколько дней не выходил на связь, и она не знает, где он находится.
Впоследствии правоохранители выяснили, что 27 марта пенсионер был жестоко убит.
Пропавшего мужчину во время потасовки лишил жизни 32-летний местный житель. Нападающий нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь и лицо. На следующий день, чтобы скрыть преступление, убийца расчленил тело и выбросил его в водоем в районе затопленного карьера.
Тело мужчины нашли в воде водолазы-спасатели. Орудия преступления и вещественные доказательства, которые злоумышленник пытался спрятать, с помощью чрезвычайников частично изъяли и направили на экспертное исследование.
2 апреля никопольскому «резнику» сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине мужчину, не выходившего на связь с 25 марта, нашли мертвым.
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