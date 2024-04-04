Викинув понівечене тіло в кар’єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцю

У Нікополі піймали "різника", який вбив чоловіка та кинув його тіло в кар'єр.

Моторошне вбивство з розчленуванням сталося у Нікополі, повідомили в Нацполіції.

1 квітня жінка повідомила до поліції про зникнення свого родича. За словами заявниці, 67-річний чоловік кілька днів не виходив на зв’язок, і вона не знає, де він знаходиться.

Згодом правоохоронці з’ясували, що 27 березня пенсіонера було жорстоко вбито.

Зниклого чоловіка під час бійки позбавив життя 32-річний місцевий мешканець. Нападник завдав потерпілому декілька ударів ножем у груди та в обличчя. Наступного дня, аби приховати злочин, вбивця розчленував тіло та викинув його у водойму в районі затопленого кар’єра.

Тіло чоловіка знайшли у воді водолази-рятувальники. Знаряддя злочину та речові докази, які зловмисник намагався приховати, за допомогою надзвичайників частково вилучили та направили на експертне дослідження.

2 квітня нікопольському “різнику” повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває слідство.

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