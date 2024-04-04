Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Викинув понівечене тіло в кар’єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцю

Викинув понівечене тіло в кар’єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцю

Сьогодні 13:25
просмотров

У Нікополі піймали "різника", який вбив чоловіка та кинув його тіло в кар'єр.

Новости Днепра про Викинув понівечене тіло в кар'єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцю

Моторошне вбивство з розчленуванням сталося у Нікополі, повідомили в Нацполіції.

1 квітня жінка повідомила до поліції про зникнення свого родича. За словами заявниці, 67-річний чоловік кілька днів не виходив на зв’язок, і вона не знає, де він знаходиться. 

Згодом правоохоронці з’ясували, що 27 березня пенсіонера було жорстоко вбито.

Новости Днепра про Викинув понівечене тіло в кар'єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцю

Зниклого чоловіка під час бійки позбавив життя 32-річний місцевий мешканець. Нападник завдав потерпілому декілька ударів ножем у груди та в обличчя. Наступного дня, аби приховати злочин, вбивця розчленував тіло та викинув його у водойму в районі затопленого кар’єра.

Тіло чоловіка знайшли у воді водолази-рятувальники. Знаряддя злочину та речові докази, які зловмисник намагався приховати, за допомогою надзвичайників частково вилучили та направили на експертне дослідження.

Новости Днепра про Викинув понівечене тіло в кар'єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцю

2 квітня нікопольському “різнику” повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває слідство.

Читайте також:

Новости Днепра про Викинув понівечене тіло в кар'єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцюУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Бруківка та торгові павільйони: як понад 100 років тому виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:35
    Бруківка та торгові павільйони: як понад 100 років тому виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі (ФОТО)

    Історичний центр слободи Половиці, з якої потім виріс наш Дніпро,…

    У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-епідеміолог
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:25
    У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-епідеміолог

    У Дніпрі помер відомий епідеміолог.

    У квартирі в центрі Дніпра, де чадним газом отруїлися мати та донька, знайшли низку порушень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:41
    У квартирі в центрі Дніпра, де чадним газом отруїлися мати та донька, знайшли низку порушень

    У Дніпрі мати з донькою отруїлися чадним газом у власній…

    Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

    У Дніпрі велика кількість підприємств та приватних фірм терміново шукають…

    Наверх