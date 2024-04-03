На Дніпропетровщині чоловіка, який не виходив на зв’язок з 25 березня, знайшли мертвим

Тіло чоловіка знайшли 2 квітня в затопленому кар’єрі у Нікопольському районі.

У Нікопольському районі розшукували 67-річного Григорія Гаврилюка. Його родичка 1 квітня звернулася до поліції та повідомила, що він не виходить на зв’язок з 25 березня.

2 квітня правоохоронці повідомили, що розшук припинено.

Як пише Інформатор, чоловіка знайшли мертвим – його тіло виявили в затопленому кар’єрі у Нікопольському районі.

Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

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