На Дніпропетровщині чоловіка, який не виходив на зв’язок з 25 березня, знайшли мертвим

У Нікопольському районі розшукували 67-річного Григорія Гаврилюка. Його родичка 1 квітня звернулася до поліції та повідомила, що він не виходить на зв’язок з 25 березня.
2 квітня правоохоронці повідомили, що розшук припинено.
Як пише Інформатор, чоловіка знайшли мертвим – його тіло виявили в затопленому кар’єрі у Нікопольському районі.
Усі обставини з’ясовують правоохоронці.
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