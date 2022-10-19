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  • «Выбежала на улицу в пижаме»: жители Днепра рассказали, как пережили ракетный удар по городу 18 октября

«Выбежала на улицу в пижаме»: жители Днепра рассказали, как пережили ракетный удар по городу 18 октября

Сегодня 11:54
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18 октября в Днепр прилетели две вражеские ракеты. В результате прилета разрушен объект энергетической инфраструктуры. Более десятка домов – повреждены.

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18 октября Днепр пережил очередной ракетный удар. Из-за прилета в объект энергетической инфраструктуры пострадали здания, которые находились недалеко от эпицентра взрыва. Очевидцы рассказали, как это было.

Окна выбило в более чем 30 многоэтажках, местных школах и детских садах, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Директор одной из школ Наталья рассказала, что из-за ракетного удара повреждено учебное заведение. Без окон осталось несколько десятков кабинетов и спортивный зал. К счастью, персонал школы не пострадал.

Также окна выбило в детском саду. Там повреждены мебель, сценические костюмы, раздаточный материал.

Новости Днепра про

Мощный взрыв испугал и жителей близлежащих домов. К счастью, никто не пострадал, однако взрывной волной выбило окна в подъездах и квартирах. В одной из многоэтажек только недавно сделали ремонт, покрасили подоконники, поставили новые окна.

Местная жительница Галина рассказала, что услышав мощный взрыв, выбежала из квартиры в домашней одежде, и даже не почувствовала холода.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Из-за взрывной волны окна выбило и в квартирах. Людмила в момент взрыва спала, но услышав громкий звук, проснулась, выскочила в коридор и спряталась за стенкой. В комнате же через две минуты вылетело окно, а дверь открылась настежь. Теперь по всему дому разбросаны обломки стекла.

Днепрянка Елена в момент взрыва была в коридоре, испугавшись, женщина уже хотела ползти по полу и быстро перебралась в холл на этаже, где уже спряталась за лифтом.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Днепрянку Галину спас кот. Она, как обычно, хотела выгулять кошек и начала спускаться вниз.

Обычно пешком спускаемся. Тихон сразу побежал вниз по ступенькам, а Машка задержалась. Ну, и я с ней у лифта осталась. Вдруг удар. Стекло в подъезде вылетело. Посыпалось со всех этажей. Лишь после пришло осознание, что именно произошло. Дрожали руки. А у Тишки лапки ранило осколками, – рассказала женщина.

Напомним, в результате ракетной атаки по Днепру 18 октября пострадали 4 работника объекта энергетической инфраструктуры. Все они сейчас в больнице.

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