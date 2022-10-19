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Полки для буккросинга: где в Днепре можно взять книгу «напрокат»

Сегодня 12:26
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Буккросинг – термин, означающий бесплатный обмен разными книгами. Он очень популярен в Европе и уже несколько лет пытается «прижиться» в Днепре.

Новости Днепра про Полки для буккросинга: где в Днепре можно взять книгу «напрокат»

Поклонники буккросинга устанавливают по городу бесплатные «библиотеки», привозят туда книги, чтобы любой желающий мог взять литературу, прочесть ее, передать другому или вернуть на место. Либо же – принести туда книги из дому, поделиться ими с другими читателями. Но не везде уличные «библиотеки» приживаются. Так, на Екатеринославском бульваре за одну ночь кто-то забрал всю литературу из уличного «шкафа». В сквере Усачева и книги и «полку» сожгли сразу через несколько дней после открытия в 2021 году. После таких действий вандалов или любителей собирать макулатуру у энтузиастов опускаются руки.

Несколько лет назад движение буккросинга начало приобретать масштабы. Свободные книжные полки, куда можно принести свою книгу стали устанавливать в школах, детских садах и различных социальных учреждениях, где ими могут преимущественно воспользоваться воспитанники или сотрудники этих садиков, школ и прочее.

Но есть в Днепре несколько мест, куда принести свою книгу на обмен может любой желающий.

Так, полки, где можно взять почитать книгу или принести свою есть в областной больнице Мечникова в холле главного корпуса. В 9 корпусе ДНУ, в холле областной библиотеки и при входе в областную Универсальную научную библиотеку в Днепре.

Также книги можно обменять при выходе из Днепропетровского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Еще одно место, где можно обменять книгу – книжный рынок. Правда, если для того, чтобы оставить сборник или роман на полке для буккросинга особых требований нет, то на книжном рынке продавцы сначала тщательно проверят ее состояние, а после уже решат: подходит книга на обмен или нет.

Полку для буккросинга по силам создать каждому даже не выходя из дома. Для этого можно установить пару полок в подъезде и принести туда несколько книг и объяснить соседям что это и для чего нужно.

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