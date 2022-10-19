Полки для буккросинга: где в Днепре можно взять книгу «напрокат»

Поклонники буккросинга устанавливают по городу бесплатные «библиотеки», привозят туда книги, чтобы любой желающий мог взять литературу, прочесть ее, передать другому или вернуть на место. Либо же – принести туда книги из дому, поделиться ими с другими читателями. Но не везде уличные «библиотеки» приживаются. Так, на Екатеринославском бульваре за одну ночь кто-то забрал всю литературу из уличного «шкафа». В сквере Усачева и книги и «полку» сожгли сразу через несколько дней после открытия в 2021 году. После таких действий вандалов или любителей собирать макулатуру у энтузиастов опускаются руки.
Несколько лет назад движение буккросинга начало приобретать масштабы. Свободные книжные полки, куда можно принести свою книгу стали устанавливать в школах, детских садах и различных социальных учреждениях, где ими могут преимущественно воспользоваться воспитанники или сотрудники этих садиков, школ и прочее.
Но есть в Днепре несколько мест, куда принести свою книгу на обмен может любой желающий.
Так, полки, где можно взять почитать книгу или принести свою есть в областной больнице Мечникова в холле главного корпуса. В 9 корпусе ДНУ, в холле областной библиотеки и при входе в областную Универсальную научную библиотеку в Днепре.
Также книги можно обменять при выходе из Днепропетровского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости.
Еще одно место, где можно обменять книгу – книжный рынок. Правда, если для того, чтобы оставить сборник или роман на полке для буккросинга особых требований нет, то на книжном рынке продавцы сначала тщательно проверят ее состояние, а после уже решат: подходит книга на обмен или нет.
Полку для буккросинга по силам создать каждому даже не выходя из дома. Для этого можно установить пару полок в подъезде и принести туда несколько книг и объяснить соседям что это и для чего нужно.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 19 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Мы сообщали, что бывший народный депутат Украины Максим Микитась пытался…
Важная информация!
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 18 октября…
Сегодня, 19 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Пока люди закупают дрова на зиму, чтобы обогреть себя во время холодов, находятся мошенники, продающие фейковые дрова.
Мы сообщали, что бывший народный депутат Украины Максим Микитась пытался подкупить мэра Днепра взяткой в размере 22 млн евро.
Важная информация!
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 18 октября успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Движение затруднено.
Она будет создана на базе специализированной многопрофильной больницы No 1.
Несмотря на полномасштабную войну, которая длиться в Украине уже почти 8 месяцев, школьники продолжают получать образование. Большинство учебных заведений работает в дистанционном формате.
В Днепропетровской области во избежание аварий возможны временные отключения электроэнергии.
Сегодня, 19 октября, русские войска всю ночь терроризировали Криворожский и Никопольский районы. По Криворожскому району был нанесен ракетный удар, без света и воды остались сотни тысяч абонентов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!