Полки для буккросинга: где в Днепре можно взять книгу «напрокат»

Буккросинг – термин, означающий бесплатный обмен разными книгами. Он очень популярен в Европе и уже несколько лет пытается «прижиться» в Днепре.

Поклонники буккросинга устанавливают по городу бесплатные «библиотеки», привозят туда книги, чтобы любой желающий мог взять литературу, прочесть ее, передать другому или вернуть на место. Либо же – принести туда книги из дому, поделиться ими с другими читателями. Но не везде уличные «библиотеки» приживаются. Так, на Екатеринославском бульваре за одну ночь кто-то забрал всю литературу из уличного «шкафа». В сквере Усачева и книги и «полку» сожгли сразу через несколько дней после открытия в 2021 году. После таких действий вандалов или любителей собирать макулатуру у энтузиастов опускаются руки.

Несколько лет назад движение буккросинга начало приобретать масштабы. Свободные книжные полки, куда можно принести свою книгу стали устанавливать в школах, детских садах и различных социальных учреждениях, где ими могут преимущественно воспользоваться воспитанники или сотрудники этих садиков, школ и прочее.

Но есть в Днепре несколько мест, куда принести свою книгу на обмен может любой желающий.

Так, полки, где можно взять почитать книгу или принести свою есть в областной больнице Мечникова в холле главного корпуса. В 9 корпусе ДНУ, в холле областной библиотеки и при входе в областную Универсальную научную библиотеку в Днепре.

Также книги можно обменять при выходе из Днепропетровского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Еще одно место, где можно обменять книгу – книжный рынок. Правда, если для того, чтобы оставить сборник или роман на полке для буккросинга особых требований нет, то на книжном рынке продавцы сначала тщательно проверят ее состояние, а после уже решат: подходит книга на обмен или нет.

Полку для буккросинга по силам создать каждому даже не выходя из дома. Для этого можно установить пару полок в подъезде и принести туда несколько книг и объяснить соседям что это и для чего нужно.

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