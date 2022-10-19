“Вибігла на вулицю в піжамі”: мешканці Дніпра розповіли, як пережили ракетний удар по місту 18 жовтня

18 жовтня у Дніпро прилетіло дві ворожі ракети. Унаслідок прильоту зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. Більше десятка будинків - пошкоджені.

18 жовтня Дніпро пережив черговий ракетний удар. Через приліт в об’єкт енергетичної інфраструктури, постраждали будівлі, які знаходилися недалеко від епіцентру вибуху. Очевидці розповіли, як це було.

Вікна повибивало у більше 30 багатоповерхівках, місцевих школах та дитячих садках, про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Директорка однієї зі шкіл Наталя розповіла, що через ракетний удар пошкоджено навчальний заклад. Без вікон залишилося декілька десятків кабінетів та спортивній залі. На щастя, персонал школи не постраждав.

Також вікна повибивало у дитячому садку. Там пошкоджені меблі, сценічні костюми, роздатковий матеріал.

Потужний вибух налякав і мешканців прилеглих будинків. На щастя, ніхто не постраждав, проте постраждали вікна в під’їздах та в квартирах. В одній із багатоповерхівок тільки-но недавно зробили ремонт, пофарбувати підвіконня, поставили нові вікна.

Місцева мешканка Галина розповіла, що почувши потужний вибух вибігла з квартири у домашньому одязі, і навіть не відчула холоду.

Через вибухову хвилю вікна повибивало і в квартирах. Людмила у момент вибуху спала, але почувши гучний звук прокинулася, вискочила в коридор і сховалася за стінкою. В кімнаті же через дві хвилини вилетіло вікно, а двері відкрилися навстіж. По всьому дому розкидані уламки скла.

Дніпрянка Олена в момент вибуху була в коридорі, злякавшись, жінка вже хотіла лізти підлогою та перебралася у хол на поверсі, де вже ховалася за ліфтом.

Дніпрянку Галину врятував кіт. Вона, як зазвичай хотіла вигуляти котів і почала спускатися вниз.

Зазвичай пішки спускаємося. Тіхон відразу побіг вниз сходинами, а Машка затрималася. Ну, і я із нею біля ліфту залишилася. Аж раптом – удар. Скло у під’їзді повилітало. Посипалося з усіх поверхів. Лише після прийшло усвідомлення, що саме сталося. Тремтіли руки. А у Тішки лапки поранило осколками, – розповіла жінка.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по Дніпру 18 жовтня постраждали 4 працівника об’єкту енергетичної інфраструктури. Всі вони зараз в лікарні.

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