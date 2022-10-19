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Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 11:48
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Сегодня, 19 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Чаплинской, 198 прекращено водоснабжение всей этой улицы.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня некоторые трамваи завершат работу раньше: подробности.

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