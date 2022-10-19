Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня некоторые трамваи завершат работу раньше: подробности.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Чаплинской, 198 прекращено водоснабжение всей этой улицы.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 19 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Мы сообщали, что бывший народный депутат Украины Максим Микитась пытался…

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