Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Чаплинской, 198 прекращено водоснабжение всей этой улицы.
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня некоторые трамваи завершат работу раньше: подробности.
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