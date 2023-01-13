Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Сейчас на Днепропетровщине превышены лимиты энергоснабжения, как сообщает НЭК «Укрэнерго», поэтому временно освещение на улицах Днепра не работает.
Мы решили показать вам, как выглядит город без света.
В некоторых районах фонари, которые заряжаются от солнечных батарей, работают.
Улицы освещает только свет из окон квартир горожан.
Если планируете ходить по улицам после того, как стемнеет, то берите с собой фонарик.
Освещение вернут на улицы города, когда это позволят лимиты энергоснабжения.
А пока берегите себя и будьте осторожны, если выходите на улицу, когда стемнеет!
Читайте также:
Автор:
В Днепре продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.
В Днепре из-за отключений света обесточены котельные и нет отопления…
В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 25 копеек.…
В четверг 28 июля 1977 года Днепр накрыл сильный ливень,…
В Днепре продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.
В Днепре из-за отключений света обесточены котельные и нет отопления в домах.
В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 25 копеек. Она была изготовлена в 1992 году из серебра, тогда как аналоги чеканили из низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью.
В четверг 28 июля 1977 года Днепр накрыл сильный ливень, длившийся всего два часа.
Сегодня, 13 января, в Днепре на съезде с Нового моста произошла авария.
Еще полвека назад центр Днепра был застроен небольшими и преимущественно одно-двухэтажными зданиями. Сейчас их место заняли новые ЖК и торговые центры. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел старинный район города Каменья.
В Днепре габаритная фура "заблудилась".
С началом полномасштабного вторжения россии Днепр принял очень много переселенцев из зон, где продолжаются активные боевые действия.
В Днепре раздают бесплатные телевизоры.
В Днепре владелица зоомагазина издевается над животными.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!