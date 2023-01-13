Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Из-за массированных ракетных обстрелов в Днепре, как и по всей Украине, применяют стабилизационные и экстренные отключения света.

Сейчас на Днепропетровщине превышены лимиты энергоснабжения, как сообщает НЭК «Укрэнерго», поэтому временно освещение на улицах Днепра не работает.

Мы решили показать вам, как выглядит город без света.

В некоторых районах фонари, которые заряжаются от солнечных батарей, работают.

Улицы освещает только свет из окон квартир горожан.

Если планируете ходить по улицам после того, как стемнеет, то берите с собой фонарик.

Освещение вернут на улицы города, когда это позволят лимиты энергоснабжения.

А пока берегите себя и будьте осторожны, если выходите на улицу, когда стемнеет!

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