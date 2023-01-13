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Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Сегодня 19:27
просмотров

Из-за массированных ракетных обстрелов в Днепре, как и по всей Украине, применяют стабилизационные и экстренные отключения света.

Новости Днепра про Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Сейчас на Днепропетровщине превышены лимиты энергоснабжения, как сообщает НЭК «Укрэнерго», поэтому временно освещение на улицах Днепра не работает.

Мы решили показать вам, как выглядит город без света.

Новости Днепра про Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Новости Днепра про Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

В некоторых районах фонари, которые заряжаются от солнечных батарей, работают.

Новости Днепра про Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Улицы освещает только свет из окон квартир горожан.

Новости Днепра про Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Новости Днепра про Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Если планируете ходить по улицам после того, как стемнеет, то берите с собой фонарик.

Новости Днепра про Второй день подряд: как выглядят улицы Днепра без света (ФОТО)

Освещение вернут на улицы города, когда это позволят лимиты энергоснабжения.

А пока берегите себя и будьте осторожны, если выходите на улицу, когда стемнеет!

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