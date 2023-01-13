Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Через масовані ракетні обстріли у Дніпрі, як і по всій Україні, застосовують стабілізаційні та екстрені відключення світла.

Зараз на Дніпропетровщині перевищені ліміти енергопостачання, як повідомляє НЕК “Укренерго”, тому тимчасово освітлення на вулицях Дніпра не працює.

Ми вирішили показати вам, як виглядає місто без світла.

У деякий районах ліхтарі, які заряджаються від сонячних батарей, працюють.

Вулиці освітлює тільки світло з вікон квартир містян.

Якщо плануєте ходити вулицями після того, як стемніє, то беріть з собою ліхтарик.

Освітлення повернуть на вулиці міста, коли це дозволять ліміти енергопостачання.

А поки бережіть себе та будьте обережні, якщо виходите на вулицю, коли стемніє!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: