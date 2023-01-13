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Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Сьогодні 19:27
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Через масовані ракетні обстріли у Дніпрі, як і по всій Україні, застосовують стабілізаційні та екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Зараз на Дніпропетровщині перевищені ліміти енергопостачання, як повідомляє НЕК “Укренерго”, тому тимчасово освітлення на вулицях Дніпра не працює.

Ми вирішили показати вам, як виглядає місто без світла.

Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

У деякий районах ліхтарі, які заряджаються від сонячних батарей, працюють.

Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Вулиці освітлює тільки світло з вікон квартир містян.

Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Якщо плануєте ходити вулицями після того, як стемніє, то беріть з собою ліхтарик. 

Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)

Освітлення повернуть на вулиці міста, коли це дозволять ліміти енергопостачання. 

А поки бережіть себе та будьте обережні, якщо виходите на вулицю, коли стемніє!   

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Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)Українська Новости Днепра про Другий день поспіль: як виглядають вулиці Дніпра без світла (ФОТО)Русский

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