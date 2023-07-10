ВСУ за неделю освободили 14 кв. км территории, — Минобороны

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.
Она сообщила, что за прошедшую неделю россияне нанесли по Украине 39 ракетных и 334 авиационных ударов.
За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения, выравнивание линии фронта украинские военные освободили 24 кв. км. За неделю продвинулись на 4 кв. км.
В общей сложности, на Восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировали увеличение количества обстрелов до 7184. Оккупанты использовали 343 402 артиллерийских и реактивных снарядов.
За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь врага от линии нашей обороны.
Освобожденная площадь составляет 168,6 кв. км. За неделю — 10,2 кв.км.
В общей сложности, на Таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4318 вражеских обстрелов.
Украинские военные нанесли удары:
Украинские военные начали контрнаступательные операции в начале июня. При этом западные медиа пишут, что наступление продвигается медленнее, чем ожидалось.
Автор:
Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами…
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами…
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
Более 100 лет назад, когда город получил толчок к промышленному…
Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами Попасное и Надеждовка Новомосковского района.
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами успешно атакуют в Запорожской области. Также защитникам удалось уничтожить одно средство противовоздушной обороны оккупантов.
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
В воскресенье, 9 июля, в Кривом Роге на улице Маршака произошел несчастный случай.
Более 100 лет назад, когда город получил толчок к промышленному развитию в населенном пункте открывались не только различные магазины, но и множество гостиниц. Большинство зданий отелей не дожило до наших дней. Одна из дорогих гостиниц находилась на нынешней улице Вячеслава…
Еще один пернатый беглец.
Сегодня, 10 июля, в Днепре произошел ужасный инцидент.
С 1 сентября Сбербанк не будет выплачивать пенсии и другие соцвыплаты пенсионерам и ВПЛ.
Операция прошла успешно.
В воскресенье, 9 июля, на Набережной Победы произошло серьезное ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!