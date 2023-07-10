ЗСУ за тиждень звільнили 14 кв. км території, – Міноборони

Про це повідомляє заступниу міністра оборони Ганна Маляр.
Вона повідомила, що протягом минулого тижня росіяни завдали по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів.
За тиждень внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення, вирівнювання лінії фронту українські військові звільнили 24 кв.км. За тиждень просунулися на 4 кв.км.
Загалом, на Східному напрямку за минулий тиждень зафіксували збільшення кількості обстрілів до 7184. Окупанти використали 343 402 артилерійських та реактивних снарядів.
За тиждень внаслідок наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб ворога від лінії нашої оборони.
Звільнена площа складає 168,6 кв. км. За тиждень – 10,2 кв.км.
Загалом, на Таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 ворожих обстрілів.
Українські військові завдали ударів:
Українські військові розпочали контрнаступальні операції на початку червня. При цьому західні медіа пишуть, що наступ просувається повільніше, ніж очікувалося.
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