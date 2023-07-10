Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ЗСУ за тиждень звільнили 14 кв. км території, – Міноборони

Сьогодні 18:45
просмотров

Сили оборони України за тиждень просунулися на 4 кв.км на сході та на 10,2 кв.км - на півдні.

Новости Днепра про ЗСУ за тиждень звільнили 14 кв. км території, - Міноборони

Про це повідомляє заступниу міністра оборони Ганна Маляр.

Вона повідомила, що протягом минулого тижня росіяни завдали по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів.

За тиждень внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення, вирівнювання лінії фронту українські військові звільнили 24 кв.км. За тиждень просунулися на 4 кв.км.

Загалом, на Східному напрямку за минулий тиждень зафіксували збільшення кількості обстрілів до 7184. Окупанти використали 343 402 артилерійських та реактивних снарядів.

За тиждень внаслідок наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб ворога від лінії нашої оборони.

Звільнена площа складає 168,6 кв. км. За тиждень – 10,2 кв.км.

Загалом, на Таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 ворожих обстрілів.

Українські військові завдали ударів:

  • понад 79 ударів по районах зосередження особового складу росіян
  • по 8 пунктам управління
  • по 17 станціям РЕБ
  • по 11 складам боєприпасів окупантів
  • знищили 24 зенітно-ракетних комплексів ворога
  • знищили 39 із 67 “Шахедів”

Українські військові розпочали контрнаступальні операції на початку червня. При цьому західні медіа пишуть, що наступ просувається повільніше, ніж очікувалося.

Читайте також:

Новости Днепра про ЗСУ за тиждень звільнили 14 кв. км території, - МіноборониУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ за тиждень звільнили 14 кв. км території, - МіноборониРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Потрібна допомога: поліція Дніпропетровщини розшукує свідків замаху на життя чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 19:45
Потрібна допомога: поліція Дніпропетровщини розшукує свідків замаху на життя чоловіка

Злочин стався 5 липня  близько 13.00 біля озера  між  селами…

Українські військові стримують наступ росіян на 5 напрямках, – Генштаб
Новини Дніпра
Сьогодні 19:15
Українські військові стримують наступ росіян на 5 напрямках, – Генштаб

Українські військові стримують наступ росіян на 5 напрямках, а самі…

ФІФА не визнала «Дніпро-1» правонаступником «Дніпра»: деякі гравці не отримають платню
Новини Дніпра
Сьогодні 18:38
ФІФА не визнала «Дніпро-1» правонаступником «Дніпра»: деякі гравці не отримають платню

Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав «Дніпро-1» спортивним правонаступником ФК «Дніпро».

Зниклий готель на Липинського у Дніпрі: ресторан на балконі та офіціанти у чорних фраках (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:46
Зниклий готель на Липинського у Дніпрі: ресторан на балконі та офіціанти у чорних фраках (ФОТО)

Понад 100 років тому, коли місто отримало поштовх до промислового…

Наверх