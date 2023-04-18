ВСУ в Крыму, на что еще способна армия рф и что ждет Украину в ближайший год: о чем рассказал Буданов в новом интервью

«Все это стандартная информационная операция. Для того чтобы провести информационную операцию нужны правдивые факты и видоизменены или вообще придуманные, но они должны быть комбинированы, иначе это не сработает. Стандартная формула таких операций: 70-80% правды, а 30-20% – это видоизмененные или искусственно созданные факты, но именно они и являются ключевыми. За короткий промежуток времени сложно разобраться что где там находится. Нужен анализ всего, что там есть. Определенные разбежности там есть, мы там их видим», — сказал глава ГУР МО.
Вызвать недоверие и компрометировать взаимоотношения между Украиной и США и другими странами – была главная «задача» этой утечки информации
«Как мы считаем, какой должен быть эффект – недоверие между партнерами и Украиной, но он не был достигнут. Недоверие, которое должно было активировать определенные хотя бы декларативные заявления со стороны Украины и других стран, которые в конце концов в сочетании с определенными противоречиями, которые искусственно создают по разным причинам в отношении вопросов размеров помощи Украины, имели бы разрушительный эффект, но этого не произошло», – сказал Кирилл Буданов.
«Это ложь. Герасимов был одним из немногих выступавших за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал, давайте убивать и никогда не кричал, что не надо этого делать», — отметил глава военной разведки.
На данном этапе он не значителен. Это нельзя назвать конфликтом.
Напомним, Кирилл Буданов в одном из своих интервью заявил, что уже в мае ВСУ будут в Крыму.
Новых прогнозов глава ГУР не дает. По его словам, все идет по графику. Кирилл Буданов предлагает следить за событиями и смотреть, как они будут развиваться дальше.
31 марта 2023 провалилась попытка очередного российского наступления. Так называемого «зимне-весеннего». 31 марта они должны были выйти на админграницы Луганской и Донецкой области. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в рф нет и в ближайшее время не будет. Они перешли к стратегической оборонной операции. Их задача удержать территории сорвав нашу наступательную операцию. Исключением являются два района – попытка захватить Бахмут – здесь нужно сказать, что Бахмут они захватывают с июня 2022 года, ситуация там сложная, но город как стоял так и стоит. Вторая – это попытка сделать полуокружение возле Авдеевки и Марьянки.
«Мы знаем, кто он. Не так уж много было таких случаев. Они единичны, нельзя сказать, что их много. Как-то сложилось, что почти все, из тех, кто делал такие вещи — они уже больше не существуют, не думаю, что этот человек станет исключением», — сказал Кирилл Буданов.
«То, что будет происходить в это время – это завершение войны восстановлением наших границ. Это будет вопрос перестройки Украины», — сказал глава ГУР МО Украины.
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