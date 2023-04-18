ЗСУ у Криму, на що ще здатна армія рф та що чекає Україну у найближчій рік: про що розповів Буданов у новому інтерв’ю

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов дав нове інтерв’ю, де розповів про те, чи є секретні матеріалу Пентагону правдою та чи досягнута мета зливу інформації, коли ЗСУ зайдуть у Крим, що буде з людьми, які страчують українських військових та що очікує Україну у найближчі 2 роки. Журналісти dnepr.info зібрали найголовніші тезиси з його інтерв’ю.

Секретні матеріли Пентагону: яка мета зливу та чи правдива інформація

«Все це є стандартною інформаційною операцією. В цьому вся проблема. Для того, щоб провести інформаційну операцію вам потрібні правдиві факти і видозмінені або взагалі придумані, але вони мають бути комбіновані, інакше вони не працюють. Стандартна формула таких операцій: 70-80% правди загальної, а 30-20% – це видозмінені або штучно створені факти, але саме вони і є ключовими. За короткий проміжок часу складно розібратись де що там. Потрібен аналіз всього що там є. Певні розбіжності там є, ми там їх бачимо», – сказав очільник ГУР МО.

Який ефект хотіли отримати завдяки цим матеріалам

Викликати недовіру та компрометувати взаємовідносин між Україною і США а також іншими країнами – було головне «завдання» цього витоку інформації

«Як ми вважаємо який мав бути ефект – недовіра між партнерами та Україною, але він не був досягнутий. Недовіра яка мала була активувати певні хоча б декларативні заяви з боку України та інших країн, що в решті решт у поєднанні з певними протиріччями які с штучно створюють з різних причин щодо ставлення під питання розмірів допомоги України мало б руйнівний ефект, але цього не сталося», – сказав Кирило Буданов.

Чи правда про те, що Патрушев та Герасимов хотіли закінчити війну ще 5 березня 2022 року

«Це брехня. Герасимов був один з небагатьох хто виступав за військову операцію. Патрушев займав більш нейтральну позицію. Він ніколи не кричав давайте вбивати і ніколи не кричав, що не треба цього робити», – зазначив очільник військової розвідки

Чи є розбіжності в команді путіна та конфликт між міноборони рф і ФСБ

На данному етапі він не є значним. Це не можна назвати конфліктом.

Коли ЗСУ зайдуть у Крим

Нагадаємо, Кирило Буданов в одному зі своїх інтервью заявив, що вже в травні ЗСУ будуть у Криму.

Нових прогнозів голова ГУР дати не дає. За його словами, все йде за графіком. Кирило Буданов пропонує слідкувати за подіями та дивитись, як вони будуть розвиватись далі.

В якому стані нині армія противника та чи будуть вони далі наступати

31 березня 2023 року провалилась спроба чергового російського наступу. Так званого «зимово-весняного». 31 березня вони мали вийти на адмінкордони Луганської та Донецької області. Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у рф немає та найближчим часом не буде. Вона перейшла до стратегічної оборонної операції. Їх завдання утримати території зірвавши нашу наступальну операцію. Виключенням є два райони – спроба захопити Бахмут – тут потрібно сказати, що Бахмут вони захоплюють з червня 2022 року, ситуація складна, але місто як стояло так і стоїть. Друга – це спроба зробити напівохоплення Авдіївки та Мар’янки.

Що відомо про виконавця страти українського солдата

«Ми знаємо хто він. Не так вже багато було таких випадків. Вони поодинокі, не можна сказати, що їх багато. Якось склалось що майже всі, з тих, хто робив такі речі, де нам це відомо, то вони вже більше не існують, не думаю що ця людина стане виключенням», – сказав Кирило Буданов.

Прогнози на найближчі 1-2 роки

«Те що буде відбуватись в цей час – це завершення війни відновленням наших кордонів. Це буде питання перебудови України», – сказав голова ГУР МО України.

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