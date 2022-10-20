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ВСУ отразили наступление окупантов в районах 9 населенных пунктов, — Генштаб

Сегодня 09:00
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 19 октября успешно приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление окупантов в районах 9 населенных пунктов, - Генштаб

На ВолынскомПолесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении — из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огурцово и Стрелка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — по ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них — Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской.
  • На Южнобугском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции. Для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии столкновения.

За сутки подразделения Сил обороны остановили наступление захватчиков в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка.

На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы.

Существует высокая вероятность совершения российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.

По уточненным данным, в результате ударов Сил обороны за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области — до 150 военнослужащих ранены и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и шестнадцать БпЛА, из них — четырнадцать Shahed-136. иранского производства

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию ​​РЭС и шесть других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.

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