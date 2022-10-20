ВСУ отразили наступление окупантов в районах 9 населенных пунктов, — Генштаб

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За сутки подразделения Сил обороны остановили наступление захватчиков в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка.
На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы.
Существует высокая вероятность совершения российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.
По уточненным данным, в результате ударов Сил обороны за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области — до 150 военнослужащих ранены и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и шестнадцать БпЛА, из них — четырнадцать Shahed-136. иранского производства
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию РЭС и шесть других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.
Читайте также:
Автор:
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко призвал жителей Днепра…
Напряженная ночь в Криворожском районе. Российские войска нанесли удар по…
Економити світло необхідно, щоб знизити навантаження на мережі у піковий…
Появилась информация о том, что гречневая крупа в Украине может…
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко призвал жителей Днепра и области сознательно потреблять электричество и ограничить использование техники в пиковые часы, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, пострадавшую в результате российских атак.
Напряженная ночь в Криворожском районе. Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры.
Водный патруль заметил мужчину в резиновой лодке на реке Днепр. И это несмотря на запрет на выпуск в воду любых плавсредств.
Економити світло необхідно, щоб знизити навантаження на мережі у піковий період споживання, з 17:00 до 23:00.
Появилась информация о том, что гречневая крупа в Украине может подешеветь еще больше. Эксперты называют такие цифры - до 60-70 грн за килограмм.
Захватите с собой зонт!
На блокпосте в Павлоградском районе Днепропетровской области полицейские задержали 23-летнего водителя с поддельными правами.
В Днепре водитель маршрутки №107 управлял машиной под действием наркотиков. Патрульные обнаружили это во время профилактической проверки городского пассажирского транспорта.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о том, как прошло 19 октября в регионе.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожить один мост.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!