ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 9 населених пунктів, – Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 19 жовтня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині;

та напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області;

напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них – Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької.

та напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них – Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької. На Південнобузькому напрямку ворог продовжує облаштовувати оборонні позиції. Для стримування контрнаступу наших військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення.

За добу підрозділи Сил оборони зупинили наступ загарбників у районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка.

На тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.

Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України.

За уточненими даними, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області – до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, один гелікоптер Ка-52 та шістнадцять БпЛА, з них – чотирнадцять Shahed-136. іранського виробництва.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, станцію РЕБ та шість інших важливих об’єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.

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