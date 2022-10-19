У боротьбі за Україну загинув 39-річний боєць з Дніпропетровської області

Його життя обірвалося біля населеного пункту Спірне Донецької області. Чоловік був родом з села Миколаївка Софіївської громади.
Володимир був хоробрим воїном, вірним та відданим військовій справі. Він мужньо і відважно боровся до останнього подиху.
Про це повідомляє Криворізька районна державна адміністрація.
“Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише родини Володимира, а й усіх, кого захищав хоробрий воїн, за кого віддав своє життя. У гіркій скорботі ми схиляємо голови перед пам’яттю українського воїна та його подвигами, його сміливістю та відданістю рідній Батьківщині. Вічна слава та вічна пам’ять Герою”, – сказав начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
Читайте також:
Автор:
Незвичайна благодійна акція відбудеться у Дніпрі у п'ятницю, 21 жовтня,…
18 жовтня депутати Верховної Ради проголосували за відміну призову на…
237-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця.…
Українським військовим вдалося відбити атаки росіян в Луганській, Харківській та…