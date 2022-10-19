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У боротьбі за Україну загинув 39-річний боєць з Дніпропетровської області

Сьогодні 07:15
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У боротьбі за Україну загинув 39-річний старший навідник - снайпер розвідувального взводу, сержант Володимир Шаповал.

Новости Днепра про У боротьбі за Україну загинув 39-річний боєць з Дніпропетровської області

Його життя обірвалося біля населеного пункту Спірне Донецької області. Чоловік був родом з села Миколаївка Софіївської громади.

Володимир був хоробрим воїном, вірним та відданим військовій справі. Він мужньо і відважно боровся до останнього подиху.

Про це повідомляє Криворізька районна державна адміністрація. 

“Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише родини Володимира, а й усіх, кого захищав хоробрий воїн, за кого віддав своє життя. У гіркій скорботі ми схиляємо голови перед пам’яттю українського воїна та його подвигами, його сміливістю та відданістю рідній Батьківщині. Вічна слава та вічна пам’ять Герою”, – сказав начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

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Новости Днепра про У боротьбі за Україну загинув 39-річний боєць з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про У боротьбі за Україну загинув 39-річний боєць з Дніпропетровської областіРусский

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