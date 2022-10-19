5000 шматочків: у Дніпрі прапор України викладуть із суші

Незвичайна благодійна акція відбудеться у Дніпрі у п'ятницю, 21 жовтня, на Європейській площі у період 15:00-17:00. В рамках старту проекту "Місяць здоров'я BE HEALTHY FOR UKRAINE" учасники акції викладуть прапор України шматочками японської страви - суші.

Дніпрян та гостей міста запрошують 21 жовтня на Європейську площу, де пройде благодійна акція «Прапор України з суші по-українськи». А з 22 жовтня деякі дніпровські медцетри будуть віддавати певний відсоток свого заробітку на закупівлю обладнання та продуктів харчування мешканцям Нікополя.

5000 шматочків суші у кольорах українського прапору можна буде придбати на Європейській площі 21 жовтня з 15.00 до 17.00. Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання квадракоптеру Mavic 3 Fly More Combo для військової розвідувальної частини А3449 та продуктів харчування українцям, які знаходяться в найгарячіших точках нашої області (м. Нікополь).

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