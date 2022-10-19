«Гради», «Урагани» та важка артилерія: росіяни усю ніч били по Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.
«Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою.
Тривають відновлювальні роботи.
У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці», – розповів Резніченко.
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