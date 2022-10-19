«Гради», «Урагани» та важка артилерія: росіяни усю ніч били по Дніпропетровщині

Сьогодні, 19 жовтня, російські війська всю ніч тероризували Криворізький і Нікопольський райони. По Криворізькому району був нанесений ракетний удар, без світла і води залишились сотні тисяч абонентів.

Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

«Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою.

Тривають відновлювальні роботи.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці», – розповів Резніченко.