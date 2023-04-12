ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, — Генштаб

Украинские защитники сегодня, 12 апреля, остановили десятки атак российских окупантов в Донецкой области. При этом они уничтожили склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечает военное командование, россияне продолжали сосредоточивать основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отбито 34 атаки врага.

В то же время украинские защитники нанесли шесть авиаударов по районам сосредоточения врага, был сбит один разведывательный беспилотник «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по 4 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, уничтожили склад боеприпасов, а также одну радиолокационную станцию противника.

Ситуация на отдельных направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За сутки враг обстрелял 16 населенных пунктов Черниговской, Харьковской и Сумской областей;

на Купянском направлении под обстрелами врага находились Тополя, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

на Лиманском направлении наступление россиян оказалось провальным в районе Белогоровки. Они обстреляли из артиллерии Новоселовское, Невское, Песчаное, Кузьмино и Белогоровку Луганской области.

на Бахмутском направлении враг продолжает попытки взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки украинские защитники отбили 18 попыток наступления россиян в районе севернее Хромового и возле Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Дружба и Зализное Донецкой области.

на Авдеевском и Марьинском направлениях наступление россиян зафиксировали в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, оно не было успешным. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 14 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

на Шахтерском направлении враг не вел наступление. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Они обстреляли, в частности, Времевку и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Качкаровку, Веселое, Антоновку, Инженерное, Зеленовку Херсонской области и город Херсон.

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