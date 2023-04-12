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  • ЗСУ відбили понад 30 атак окупантів та знищили ворожий склад боєприпасів, – Генштаб

ЗСУ відбили понад 30 атак окупантів та знищили ворожий склад боєприпасів, – Генштаб

Сьогодні 18:45
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Українські захисники сьогодні, 12 квітня, зупинили десятки атак російських окупантів в Донецькій області. При цьому вони знищили склад боєприпасів противника.

Новости Днепра про ЗСУ відбили понад 30 атак окупантів та знищили ворожий склад боєприпасів, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначає військове командування, росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито 34 атаки ворога.

В той же час українські захисники завдали шість авіаударів по районах зосередження ворога, було збито один розвідувальний безпілотник “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 4 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, знищили склад боєприпасів, а також одну радіолокаційну станцію противника.

Ситуація на окремих напрямках:

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі утримує підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог обстріляв 16 населених пунктів Чернігівської, Харківської та Сумської областей;
  • на Куп’янському напрямку під обстрілами ворога перебували Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.
  • на Лиманському напрямку наступ росіян виявився провальним в районі Білогорівки. Вони обстріляли з артилерії Новоселівське, Невське, Піщане, Кузьмине та Білогорівку Луганської області.
  • на Бахмутському напрямку ворог продовжує спроби взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби українські захисники відбили 18 спроб наступу росіян в районі північніше Хромового та біля Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Дружба та Залізне Донецької області.
  • на Авдіївському та Мар’їнському напрямках наступ росіян зафіксували в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, вони не мали успіху. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 14 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.
  • на Шахтарському напрямку ворог не вів наступ. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.
  • на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Вони обстріляли, зокрема, Времівку і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Качкарівку, Веселе, Антонівку, Інженерне, Зеленівку Херсонської області та місто Херсон.

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