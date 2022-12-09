ВСУ нанесли масштабный удар по сосредоточению оккупантов: ликвидировано 240 военнослужащих рф

Об этом сообщает Генштаб.
В результате этого удара Силам обороны Украины удалось ликвидировать 240 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 единиц различной военной техники и 3 склада с боеприпасами.
Оккупанты развернули свой госпиталь в Токмакском противотуберкулезном диспансере. Сейчас, по данным генштаба, он полностью заполнен военнослужащими рф. Все они получили различные ранения.
ВСУ удалось отбить вражеские атаки в районе Белогоровки Луганской области, а также Марьинки и Клещеевки Донецкой области.
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