ЗСУ завдали масштабного удару по зосередженню окупантів: ліквідовано 240 військовослужбовців рф

Про це повідомляє Генштаб.
Внаслідок цього удару Силам оборони України вдалося ліквідувати 240 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 20 одиниць різної військової техніки та 3 склади з боєприпасами.
Окупанти розгорнули свій госпіталь у Токмацькому протитуберкульозному диспансері. Сьогодні, за даними генштабу, він повністю заповнений військовослужбовцями рф. Усі вони отримали різні поранення.
ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки в районі Білогорівки Луганської області, а також Мар’їнки та Кліщеївки Донецької області.
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