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  • ЗСУ завдали масштабного удару по зосередженню окупантів: ліквідовано 240 військовослужбовців рф

ЗСУ завдали масштабного удару по зосередженню окупантів: ліквідовано 240 військовослужбовців рф

Сьогодні 10:00
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ЗСУ завдали удару по зосередженню загарбників у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Енергодарі, Дніпрорудному, Пологах та Василівці Запорізької області.

Новости Днепра про ЗСУ завдали масштабного удару по зосередженню окупантів: ліквідовано 240 військовослужбовців рф

Про це повідомляє Генштаб.

Внаслідок цього удару Силам оборони України вдалося ліквідувати 240 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 20 одиниць різної військової техніки та 3 склади з боєприпасами.

Окупанти розгорнули свій госпіталь у Токмацькому протитуберкульозному диспансері. Сьогодні, за даними генштабу, він повністю заповнений військовослужбовцями рф. Усі вони отримали різні поранення.

ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки в районі Білогорівки Луганської області, а також Мар’їнки та Кліщеївки Донецької області.

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Новости Днепра про ЗСУ завдали масштабного удару по зосередженню окупантів: ліквідовано 240 військовослужбовців рфУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ завдали масштабного удару по зосередженню окупантів: ліквідовано 240 військовослужбовців рфРусский

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