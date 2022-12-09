Дети остались сиротами: в Житомирской области на мине подорвались родители 8 детей

В Олевской громаде Житомирской области между селами на мине подорвался автомобиль. Два человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области в Facebook.

«Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле Ford Transit по дороге из с. Сущан по направлению с. Копища. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно, на мине. В результате супруги погибли», — говорится в сообщении.

У погибших супругов осталось восемь детей. Сейчас они под присмотром родственников.

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