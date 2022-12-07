В Кривом Роге горел гараж с авто внутри (ФОТО)

Во вторник, 6 декабря, в 11:06 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Чаплыгина в Кривом Роге.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного гаража, расположенного на территории частного домовладения. Внутри здания находился автомобиль.

Пожар локализовали в 11:35 и ликвидировали в 12:07. Огонь уничтожил крышу гаража, повредил вещи домашнего обихода, внутреннюю отделку стен и автомобиль Ford Transit. Общая площадь пожара составила 32 кв. м.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К месту вызова привлекли 13 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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