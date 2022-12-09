На Днепропетровщине появился мурал в честь газовщиков

В центре Кривого Рога появился новый мурал.

Компания «Криворожгаз» украсила город тематическим муралом в честь газовщиков, которые с начала войны пошли защищать нашу страну с оружием в руках, и тем, кто продолжил обеспечивать устойчивое распределение газа криворожским семьям и сегодня защищает энергетический фронт Украины.

На сегодняшний день 36 работников компании воюют за независимость украинского народа, отвоевывают родную землю и вдохновляют своей отвагой, мужеством и преданностью.

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