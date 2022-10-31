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  • ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб

ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, — Генштаб

Сегодня 22:00
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины атаковали 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также сбили два вертолета РФ.

Новости Днепра про ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную злость русской федерации против Украины. Российская Федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мезеновка Сумской области;

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленое и Каменка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Невское и Стельмаховка;

на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещиевка, Майорск, Опытное, Спорное, Яковлевка и Зеленополье;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Новобахмутовка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар и Павловка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Новоданиловка, Красное и Железнодорожное.

Авиация сил обороны на протяжении суток нанесла по врагу 14 ударов. 12 из них — по районам сосредоточения вооружения и военной техники; по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты.

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Новости Днепра про ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения вражеской техники и сбили два вертолета, - ГенштабРусский

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