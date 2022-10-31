ЗСУ атакували 14 районів зосередження ворожої техніки та збили два гелікоптери, – Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни атакували 14 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також збили два гелікоптери РФ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог продовжує обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська Федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новоданилівка, Червоне та Залізничне.

Авіація сил оборони, протягом доби, завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них – по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: