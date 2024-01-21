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Враг трижды за день обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Сегодня 19:35
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Сегодня днем россияне в очередной раз обстреливали Никопольщину.

Новости Днепра про Враг трижды за день обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напряженный день для Никопольщины. Трижды россияне избивали по ней из тяжелой артиллерии. Семь раз атаковали дронами-камикадзе. Попали по районному центру и Мировской общине, — говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждены 2 пятиэтажки и частные дома. В одном из домов возник пожар, который быстро обуздали спасатели.

Повреждение получило предприятие и 3 хозяйственные постройки. Задел элементы критической инфраструктуры: газопровод и линию электропередач.

Обошлось без погибших и пострадавших.

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