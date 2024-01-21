Враг трижды за день обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Обошлось без погибших и пострадавших.

Повреждение получило предприятие и 3 хозяйственные постройки. Задел элементы критической инфраструктуры: газопровод и линию электропередач.

Повреждены 2 пятиэтажки и частные дома. В одном из домов возник пожар, который быстро обуздали спасатели.

Напряженный день для Никопольщины. Трижды россияне избивали по ней из тяжелой артиллерии. Семь раз атаковали дронами-камикадзе. Попали по районному центру и Мировской общине, — говорится в сообщении главы ОВА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня днем россияне в очередной раз обстреливали Никопольщину.

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