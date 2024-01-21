Ворог тричі за день обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Сьогодні вдень росіяни вчергове обстрілювали Нікопольщину.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Напружений день для Нікопольщини. Тричі росіяни били по ній з важкої артилерії. Сім разів атакували дронами-камікадзе. Поцілили по районному центру та Мирівській громаді, — сказано у повідомленні очільника ОВА.