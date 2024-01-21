Ворог тричі за день обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Напружений день для Нікопольщини. Тричі росіяни били по ній з важкої артилерії. Сім разів атакували дронами-камікадзе. Поцілили по районному центру та Мирівській громаді, — сказано у повідомленні очільника ОВА.
Пошкоджені 2 п’ятиповерхівки та приватні оселі. В одній з хат виникла пожежа, яку швидко приборкали рятувальники.
Ушкодження отримало підприємство і 3 господарчі споруди. Зачепило елементи критичної інфраструктури: газогін та лінію електропередач.
Обійшлося без загиблих та постраждалих.
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