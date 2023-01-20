Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, — Генштаб

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара и 12 авиационных ударов. Также было совершено 29 обстрелов из РСЗО, в том же числе и по Никополю.
«Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону», — пишет пресс-служба.
Тем временем в Мелитополе россияне запретили гражданским пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков. Последние можно получать в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных.
«Продолжается мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого МЧС», — добавляет пресс-служба.
В течение суток наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Также наши ракетчики и артиллеристы нанесли удары по пункту управления россиян, 2 удара по району сосредоточения и складу боеприпасов оккупантов.
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