Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, — Генштаб

Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, — Генштаб

Сегодня 19:15
просмотров

Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Также враг наращивает интенсивность применения авиации.

Новости Днепра про Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, - Генштаб

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара и 12 авиационных ударов. Также было совершено 29 обстрелов из РСЗО, в том же числе и по Никополю.

«Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону», — пишет пресс-служба.

  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной удерживаются подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено;
  • на Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Таволжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;
  • на Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиково, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области;
  • на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Временка и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожье;
  • на Херсонском направлении оккупанты в очередной раз осуществили обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Тем временем в Мелитополе россияне запретили гражданским пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков. Последние можно получать в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных.

«Продолжается мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого МЧС», — добавляет пресс-служба.

В течение суток наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши ракетчики и артиллеристы нанесли удары по пункту управления россиян, 2 удара по району сосредоточения и складу боеприпасов оккупантов.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета
    Новости Днепра
    Сегодня 18:57
    Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета

    В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в…

    В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению

    В жилом доме на Победе, разрушенном российской ракетой, 97 квартир…

    Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe
    Новости Днепра
    Сегодня 18:24
    Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe

    В октябре к нам обратилась девушка, которая утверждала, что нашла…

    10 тыс. грн за гранатомет: в Днепре разоблачили торговца оружием
    Новости Днепра
    Сегодня 17:35
    10 тыс. грн за гранатомет: в Днепре разоблачили торговца оружием

    19 января правоохранители задержали торговца оружием. Произошло это сразу после…

    Последние новости

    Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета
    Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета

    В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    Сегодня 18:57
    0
    просмотров
    В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению
    В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению

    В жилом доме на Победе, разрушенном российской ракетой, 97 квартир не подлежат восстановлению. Инспекторы проверяют остальные квартиры.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe
    Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe

    В октябре к нам обратилась девушка, которая утверждала, что нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.

    Сегодня 18:24
    1
    просмотров
    10 тыс. грн за гранатомет: в Днепре разоблачили торговца оружием
    10 тыс. грн за гранатомет: в Днепре разоблачили торговца оружием

    19 января правоохранители задержали торговца оружием. Произошло это сразу после передачи огнестрельного оружия – РПГ-22 и получения денег за товар.

    Сегодня 17:35
    0
    просмотров
    Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)
    Балкон на втором этаже и арфы на крыше: как раньше выглядел театр Шевченко в Днепре (ФОТО)

    Днепровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко за более чем 100 лет своего существования успел изменить облик как внутри, так и снаружи, а также побывать госпиталем и местом для партийных собраний. А первая постоянная труппа в театре появилась только…

    Сегодня 17:19
    просмотров
    Троллейбус, курсировавший в объезд места ракетного удара, возобновил привычное движение
    Троллейбус, курсировавший в объезд места ракетного удара, возобновил привычное движение

    В Днепре 6 троллейбус снова будет курсировать по привычному маршруту

    Сегодня 17:00
    просмотров
    Monobank собрал для пострадавших от российской ракеты в Днепре более 103 млн грн, – Филатов
    Monobank собрал для пострадавших от российской ракеты в Днепре более 103 млн грн, – Филатов

    В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    Сегодня 16:59
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине ребенок отравился каплями от насморка
    На Днепропетровщине ребенок отравился каплями от насморка

    На Днепропетровщине 9-месячный ребенок отравился каплями в нос.

    Сегодня 16:37
    просмотров
    Поступление-2023: будут ли выпускники школ Днепра в этом году сдавать ВНО
    Поступление-2023: будут ли выпускники школ Днепра в этом году сдавать ВНО

    В этом году ВНО снова не будет.

    Сегодня 15:48
    0
    просмотров
    Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)
    Сдадут только медику или филологу: как выглядит комната за тысячу гривен в аренду в Днепре (ФОТО)

    Аренда комнаты стоит на несколько тысяч гривен дешевле, чем аренда однокомнатной квартиры. Это позволяет сэкономить средства не только на съеме жилья, но и на оплате коммунальных услуг. Также комнату легче найти, чем квартиру, на рынке представлено большое количество вариантов за…

    Сегодня 15:05
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх