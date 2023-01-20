Ворог наступає на низці напрямків, нарощує інтенсивність застосування авіації, – Генштаб - Днепр Инфо
Ворог наступає на низці напрямків, нарощує інтенсивність застосування авіації, – Генштаб
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Сегодня 19:15

Росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Також ворог нарощує інтенсивність застосування авіації.

Новости Днепра про Ворог наступає на низці напрямків, нарощує інтенсивність застосування авіації, - Генштаб

Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари й 12 авіаційних ударів. Також було здійснено 29 обстрілів з РСЗВ, у тому ж числі й по Нікополю.

“Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону”, – пише пресслужба.

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено;
  • на Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині;
  • на Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області;
  • на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині;
  • на Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі;
  • на Херсонському напрямку окупанти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Нікополь Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Є постраждалі серед цивільного населення.

Тим часом у Мелітополі росіяни заборонили цивільним перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток. Останні можна отримувати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних.

“Триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого МНС”, – додає пресслужба.

Протягом доби наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворога й 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також наші ракетники й артилеристи завдали удари по пункту управління росіян, 2 удари по району зосередження й складу боєприпасів окупантів.

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Новости Днепра про Ворог наступає на низці напрямків, нарощує інтенсивність застосування авіації, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Ворог наступає на низці напрямків, нарощує інтенсивність застосування авіації, - ГенштабРусский

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