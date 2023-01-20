Monobank зібрав для постраждалих від російської ракети у Дніпрі більше 103 млн грн, – Філатов

У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

46 чоловік загинули, 80 отримали поранення. Десятки містян втратили все, що в них було.

Аби допомогти постраждалим, Monobank 16 січня оголосив збір коштів та задонатив власні 5 000 000 грн.

Сьогодні стало відомо, що Monobank зібрав для постраждалих більше 103 млн гривень.

Про це написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Та знову про дивовижних людей. Як я вже казав публічно та вчора на зустрічі з людьми, Дніпро консолідує зусилля з усіма, хто хоче підтримати мешканців 118-го будинку на Перемозі. Відомий всім вам Monobank, банк із дніпровським корінням, зібрав для постраждалих більше 103 млн гривень!!! Дякуємо команді банку, Сергію Тигіпко, Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському. І найважливіші слова подяки всім пожертвувачам, які перевершили всі очікування, зібравши таку вагому суму за лічені дні. Ви — неймовірні!!! Бо всі ці гроші родини зможуть використати на придбання житла, лікування найскладніших травм і реабілітації. Це додатково до компенсацій до мільйона гривень, які видасть мерія, і фінансової допомоги, про яку ми ведемо перемовини з облдержадміністрацією. Місто зробить все, аби завершити необхідну для цього верифікацію даних — щоб люди отримували гроші напряму від благодійників. Ми рекомендували фонд Kiddo, який так само добре знають всі дніпряни, для реалізації цього проєкту. Контактні дані проєкту та форма подання заявок опубліковані на сайті фонду. Разом вистоїмо! Ще раз всім причетним слова подяки та низький уклін. Люди, ви – неймовірні, – написав Борис Філатов.