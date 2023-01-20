Лікарка, яка пережила ракетний удар по Дніпру, розповіла, як врятувала внучку своєї сусідки

Дніпровська лікарка розповіла про перші хвилини після ракетного удару та як їй вдалося врятувати свою дев'ятирічну сусідку.

Світлана Юріївна – лікар-неонатолог. Вона мешкала в багатоповерхівці, куди 14 січня влучила російська ракета. У той день разом з чоловіком була вдома. Подружжя чекало в гості свою дочку з онукою. Рідні не встигли дійти, тому вціліли, а Світлані та її чоловікові пощастило, розповіли в Дніпропетровській ОВА.

Лікарка розповіла, що вибух не почула, а відразу побачила, як на неї летіли вікна. Вибуховою хвилею жінку викинуло до коридору. Після чого вони разом з чоловіком намагалися вибратися з квартири. Зробити це вдалося не відразу, бо заклинило двері.

Уже вибігши на вулицю подружжя побачило наслідки удару. Все було в диму, а на землі лежали люди. У декількох метрах від будинку вона помітила онуку своєї сусідки з восьмого поверху. Дев’ятирічна дівчинка лежала на землі.

Мирослава була вже блідо-сірого кольору. У неї була велика проблема з ніжками. Я зрозуміла, що дитина у стані больового шоку, – розповідає Світлана. – Зв’язку не було. Попросила чоловіка подивитися, що з нашою автівкою. Ті, що стояли з іншої сторони будинку, погоріли. Наша була побита осколками, але вціліла.

За лічені хвилини подружжя відвезло дівчинку до лікарні. Медики кажуть, що завдяки Світлані дитина отримала допомогу в “золоту годину” і в неї більше шансів видужати. Мирослава наразі під наглядом лікарів та в свідомості.

Бабуся Мирослави розповіла, що разом з онукою тільки повернулися з магазину. Жінка повернулася додому, а дівчинка залишилася з друзями в дворі.

Просто у халаті я вибігла шукати Мирославу. Її ніде не було. Проходив чоловік і сказав подивитися біля лавки. Вона лежала там. У цей момент прибігла Світлана Юріївна. Я вдячна їй за порятунок онуки. Вона тепер наша хрещена мати, наша рятівниця», – додала пані Людмила.

Зараз Світлана Юріївна живе у друзів. Каже: головне, що залишилася жива.

Загалом ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі забрав життя 46 людей. Поранення отримали 80 місцевих. 22 з них й досі залишаються у лікарні. Серед них троє дітей.

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