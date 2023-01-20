Лікарка, яка пережила ракетний удар по Дніпру, розповіла, як врятувала внучку своєї сусідки

Світлана Юріївна – лікар-неонатолог. Вона мешкала в багатоповерхівці, куди 14 січня влучила російська ракета. У той день разом з чоловіком була вдома. Подружжя чекало в гості свою дочку з онукою. Рідні не встигли дійти, тому вціліли, а Світлані та її чоловікові пощастило, розповіли в Дніпропетровській ОВА.
Лікарка розповіла, що вибух не почула, а відразу побачила, як на неї летіли вікна. Вибуховою хвилею жінку викинуло до коридору. Після чого вони разом з чоловіком намагалися вибратися з квартири. Зробити це вдалося не відразу, бо заклинило двері.
Уже вибігши на вулицю подружжя побачило наслідки удару. Все було в диму, а на землі лежали люди. У декількох метрах від будинку вона помітила онуку своєї сусідки з восьмого поверху. Дев’ятирічна дівчинка лежала на землі.
Мирослава була вже блідо-сірого кольору. У неї була велика проблема з ніжками. Я зрозуміла, що дитина у стані больового шоку, – розповідає Світлана. – Зв’язку не було. Попросила чоловіка подивитися, що з нашою автівкою. Ті, що стояли з іншої сторони будинку, погоріли. Наша була побита осколками, але вціліла.
За лічені хвилини подружжя відвезло дівчинку до лікарні. Медики кажуть, що завдяки Світлані дитина отримала допомогу в “золоту годину” і в неї більше шансів видужати. Мирослава наразі під наглядом лікарів та в свідомості.
Бабуся Мирослави розповіла, що разом з онукою тільки повернулися з магазину. Жінка повернулася додому, а дівчинка залишилася з друзями в дворі.
Просто у халаті я вибігла шукати Мирославу. Її ніде не було. Проходив чоловік і сказав подивитися біля лавки. Вона лежала там. У цей момент прибігла Світлана Юріївна. Я вдячна їй за порятунок онуки. Вона тепер наша хрещена мати, наша рятівниця», – додала пані Людмила.
Зараз Світлана Юріївна живе у друзів. Каже: головне, що залишилася жива.
Загалом ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі забрав життя 46 людей. Поранення отримали 80 місцевих. 22 з них й досі залишаються у лікарні. Серед них троє дітей.
Читайте також:
Автор:
19 січня правоохоронці затримали торговця зброєю. Сталося це відразу після…
Дніпровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченко за понад…
У Дніпрі 6 тролейбус знову курсуватиме за звичним маршрутом
У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у…