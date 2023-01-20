Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Замість Пушкіна: у Дніпрі пропонують встановити пам’ятник Лесі Українці на однойменному проспекті

Замість Пушкіна: у Дніпрі пропонують встановити пам’ятник Лесі Українці на однойменному проспекті

Сьогодні 14:57
просмотров

У Дніпрі продовжують позбавлятися від назв та об'єктів, пов'язаних з росією, радянським союзом та російською імперією.

Новости Днепра про Замість Пушкіна: у Дніпрі пропонують встановити пам'ятник Лесі Українці на однойменному проспекті

Так, нещодавно у Дніпрі перейменували проспект Пушкіна – тепер він носить ім’я Лесі Українки, української письменниці, перекладачки та культурної діячки.

Пізніше на цьому ж проспекті демонтували пам’ятник Пушкіну. Зараз він зберігається на території КП “Зооконтроль”.

А тепер місцеві мешканці пропонують встановити на проспекті пам’ятник Лесі Українці.

Відповідна петиція з’явилася на сайті міських петицій.

Автор – Сергій Тютюнник – зазначив:

Просимо місцевих мешканців підписати цю петицію, а міську владу – підтримати нашу ініціативу і увічнити пам’ять про видатну українську поетесу відкриттям скульптурної композиції на її честь.

Новости Днепра про Замість Пушкіна: у Дніпрі пропонують встановити пам'ятник Лесі Українці на однойменному проспекті

У містян ще є 87 днів, аби підтримати цю ініціативу. Наразі петицію підписали 47 чоловік із 3000 необхідних.

Читайте також:

Новости Днепра про Замість Пушкіна: у Дніпрі пропонують встановити пам'ятник Лесі Українці на однойменному проспектіУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Здадуть лише медику чи філологу: як виглядає кімната за тисячу гривень в оренду у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:05
    Здадуть лише медику чи філологу: як виглядає кімната за тисячу гривень в оренду у Дніпрі (ФОТО)

    Оренда кімнати коштує на кілька тисяч гривень дешевше за оренду…

    По Дніпру їздив автомобіль, який розшукував Інтерпол
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:27
    По Дніпру їздив автомобіль, який розшукував Інтерпол

    У Дніпрі їздив автомобіль, який перебував в міжнародному розшуку.

    Найрозумнішу кішку у Дніпрі можна купити за 81 тис грн: як вона виглядає (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:15
    Найрозумнішу кішку у Дніпрі можна купити за 81 тис грн: як вона виглядає (ФОТО)

    Британські вчені з'ясували, що найвищий інтелект серед кішок мають вусаті…

    9 людей досі не опізнали: останні дані про жертв удару по багатоповерхівці у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:54
    9 людей досі не опізнали: останні дані про жертв удару по багатоповерхівці у Дніпрі

    14 січня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

    Наверх