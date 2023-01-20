Замість Пушкіна: у Дніпрі пропонують встановити пам’ятник Лесі Українці на однойменному проспекті

У Дніпрі продовжують позбавлятися від назв та об'єктів, пов'язаних з росією, радянським союзом та російською імперією.

Так, нещодавно у Дніпрі перейменували проспект Пушкіна – тепер він носить ім’я Лесі Українки, української письменниці, перекладачки та культурної діячки.

Пізніше на цьому ж проспекті демонтували пам’ятник Пушкіну. Зараз він зберігається на території КП “Зооконтроль”.

А тепер місцеві мешканці пропонують встановити на проспекті пам’ятник Лесі Українці.

Відповідна петиція з’явилася на сайті міських петицій.

Автор – Сергій Тютюнник – зазначив:

Просимо місцевих мешканців підписати цю петицію, а міську владу – підтримати нашу ініціативу і увічнити пам’ять про видатну українську поетесу відкриттям скульптурної композиції на її честь.

У містян ще є 87 днів, аби підтримати цю ініціативу. Наразі петицію підписали 47 чоловік із 3000 необхідних.

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