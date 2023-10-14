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Враг 5 раз в день стрелял по Никополю — Лукашук

Сегодня 19:46
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Сегодня российские войска снова атаковали мирные общины Днепропетровской области.

Новости Днепра про Враг 5 раз в день стрелял по Никополю - Лукашук

За день враг совершил 5 атак на Никопольщину.

По Никополю произвели около десятка артиллерийских выстрелов. Повреждены 4 жилых дома, 3 хозяйственные сооружения, теплица, заборы и 2 линии электропередачи, — сообщил председатель ДОР Николай Лукашук.

Россияне также применили дрон-камикадзе и произвели 20 выстрелов из артиллерии по населенным пунктам Марганецкой и Мировской общин.

Повреждены дома, линии электропередач и хозяйственные постройки.

Информации о погибших или пострадавших нет. В остальных общинах день прошел спокойно.

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