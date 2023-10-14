Ворог 5 разів за день гатив по Нікополю – Лукашук

Сьогодні російські війська знов атакували мирні громади Дніпропетровської області.

За день ворог здійснив 5 атак на Нікопольщину.

По Нікополю здійснили близько десятка артилерійських пострілів. Пошкоджено 4 житлові будинки, 3 господарські споруди, теплиця, паркани та 2 лінії електропередачі, – повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Росіяни також застосували дрон-камікадзе та здійснили 20 пострілів з артилерії по населеним пунктам Марганецької та Мирівської громад.

Пошкоджені будинки, лінії електропередач та господарські споруди.

Інформації про загиблих чи постраждалих немає. В інших громадах області день пройшов спокійно.

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