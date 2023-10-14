На Дніпропетровщині чоловік побив 66-річну матір до смерті

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік убив 66-річну мати.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Страшний злочин стався 12 жовтня на території Покровського району міста.

Поліція затримала 45-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до смерті жінки.

Мотиви скоєного не розголошуються.

Чоловіка затримали на підставі ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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