Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині чоловік побив 66-річну матір до смерті

Сьогодні 14:54
просмотров

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік убив 66-річну мати.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік побив 66-річну матір до смерті

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Страшний злочин стався 12 жовтня на території Покровського району міста.

Поліція затримала 45-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до смерті жінки.

Мотиви скоєного не розголошуються.

Чоловіка затримали на підставі ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). 

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік побив 66-річну матір до смертіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік побив 66-річну матір до смертіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Йому залишиться 26 назавжди: на фронті загинув мешканець Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 15:10
Йому залишиться 26 назавжди: на фронті загинув мешканець Дніпропетровщини

На фронті загинув мешканець Дніпропетровщини із села Чкалове, що на…

Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудза
Новини Дніпра
Сьогодні 13:48
Частину врожаю встигли поцупити: у Дніпрі у парку Глоби тепер росте кукурудза

У Дніпрі у парку Глоби вродила кукурудза.

У поліції розповіли про наслідки артилерійського обстрілу Нікополя
Новини Дніпра
Сьогодні 12:48
У поліції розповіли про наслідки артилерійського обстрілу Нікополя

Вчора під обстрілом важкої артилерії та БпЛА був Нікопольський район.

ДБР підозрює колишнього командира в/ч з Дніпра у незаконному відчуженні павільйонів на набережній
Новини Дніпра
Сьогодні 12:04
ДБР підозрює колишнього командира в/ч з Дніпра у незаконному відчуженні павільйонів на набережній

Колишній командир військової частини з Дніпра підозрюється у незаконному відчуженні двох…

Наверх