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У Дніпрі 17 червня низка вулиць знову залишиться без світла: адреси

Сьогодні 06:30
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На деяких вулицях Дніпра вимкнуть світло майже на весь день.

Новости Днепра про У Дніпрі 17 червня низка вулиць знову залишиться без світла: адреси

Про це йдеться на сайті Центральної Енергетичної компанії.

Подачу електроенергії буде тимчасово припинено у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт. 

Світла не буде з 08:00 до 18:00 за такими адресами:

  • вул. Автозаводська: 1; 
  • вул. Миколи Погрібняка: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-А, 45, 46, 47, 51-Б; 
  • вул. Михайла Сапожнікова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17-20, 22; 
  • вул. Олексія Тищика:  1-19, 20-А, 21-23, 24-А, 25-38, 40, 42, 44-48, 49-А, 50-52, 53-А, 54-66; 
  • вул. Пржевальського: 2-8 (парні); 
  • пров. Ізюмський:  12, 14, 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51-А, 55-61 (непарні), 63-А, 65, 67-А, 69, 71-А, 73, 75-А, 77, 79-А, 81-А, 83-А, 85-95 (непарні), 109; 
  • пров. Ізюмський 2-й: 33; 
  • пров. Миколи Погрібняка: 1, 4; 
  • проїзд Шаховий: 2, 4-7, 9, 11.

А також з 08:45 до 18:00 – вул. Козака Мамая: 16, 18, 20.

Окрім цього, в Укренерго повідомили про застосування графіків погодинних відключень з 08:00 до 24:00. У період часу з 11:00 до 22:00 можливі обмеження для ще більшої кількості споживачів.

Причина – прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня, – йдеться в публікації в Telegram-каналі Укренерго

Детальніше про припинення електропостачання можна дізнатися на сайтах ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, вчора ми писали, що усіх побутових споживачів від’єднають від ліній живлення критичної інфраструктури

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Новости Днепра про У Дніпрі 17 червня низка вулиць знову залишиться без світла: адресиУкраїнська

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