У Дніпрі 17 червня низка вулиць знову залишиться без світла: адреси

Про це йдеться на сайті Центральної Енергетичної компанії.
Подачу електроенергії буде тимчасово припинено у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт.
Світла не буде з 08:00 до 18:00 за такими адресами:
А також з 08:45 до 18:00 – вул. Козака Мамая: 16, 18, 20.
Окрім цього, в Укренерго повідомили про застосування графіків погодинних відключень з 08:00 до 24:00. У період часу з 11:00 до 22:00 можливі обмеження для ще більшої кількості споживачів.
Причина – прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня, – йдеться в публікації в Telegram-каналі Укренерго
Детальніше про припинення електропостачання можна дізнатися на сайтах ДТЕК та ЦЕК.
Нагадаємо, вчора ми писали, що усіх побутових споживачів від’єднають від ліній живлення критичної інфраструктури.
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