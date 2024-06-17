У Дніпрі 17 червня низка вулиць знову залишиться без світла: адреси

На деяких вулицях Дніпра вимкнуть світло майже на весь день.

Про це йдеться на сайті Центральної Енергетичної компанії.

Подачу електроенергії буде тимчасово припинено у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт.

Світла не буде з 08:00 до 18:00 за такими адресами:

вул. Автозаводська: 1;

вул. Миколи Погрібняка: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-А, 45, 46, 47, 51-Б;

вул. Михайла Сапожнікова: 1-А, 2, 3, 4-А, 5, 7-15, 16-А, 17-20, 22;

вул. Олексія Тищика: 1-19, 20-А, 21-23, 24-А, 25-38, 40, 42, 44-48, 49-А, 50-52, 53-А, 54-66;

вул. Пржевальського: 2-8 (парні);

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51-А, 55-61 (непарні), 63-А, 65, 67-А, 69, 71-А, 73, 75-А, 77, 79-А, 81-А, 83-А, 85-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський 2-й: 33;

пров. Миколи Погрібняка: 1, 4;

проїзд Шаховий: 2, 4-7, 9, 11.

А також з 08:45 до 18:00 – вул. Козака Мамая: 16, 18, 20.

Окрім цього, в Укренерго повідомили про застосування графіків погодинних відключень з 08:00 до 24:00. У період часу з 11:00 до 22:00 можливі обмеження для ще більшої кількості споживачів.

Причина – прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня, – йдеться в публікації в Telegram-каналі Укренерго

Детальніше про припинення електропостачання можна дізнатися на сайтах ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, вчора ми писали, що усіх побутових споживачів від’єднають від ліній живлення критичної інфраструктури.

Читайте також:

Українська

Автор: