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Врачи в Днепре спасли от инсульта британского журналиста

Сегодня 17:37
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Днепровские медики спасли британского медийщика.

Новости Днепра про Врачи в Днепре спасли от инсульта британского журналиста

Как рассказал врач-нейрохирург Вадим Перепелица, ночью его вызвали в больницу. Оказалось, что в пятницу вечером стало плохо телевизионному оператору из Великобритании, который в Днепре занимался освещением событий. Его госпитализировали с подозрением на ишемический инсульт.

Скорой в больницу доставили бригаду эндоваскулярных нейрохирургов — Юрия Чередниченко и Вадима Перепелицу. Они обследовали пациента и обнаружили у него тромбы в мозговой артерии.

С целью предупреждения смерти мозга и для сохранения жизни больного с помощью современных технологий (внутрисосудисто) — тромбы изъяты из средней мозговой артерии, мозговой кровоток восстановлен, — отметил Вадим.

Нейрохирург отметил, что уже сегодня пациент находится в хорошем настроении и продолжает лечение. Пока его жизни ничего не грозит и совсем скоро он сможет вернуться к работе

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