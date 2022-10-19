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Лікарі у Дніпрі врятували від інсульту британського журналіста

Сьогодні 17:37
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Дніпровські медики врятували британського медійника.

Новости Днепра про Лікарі у Дніпрі врятували від інсульту британського журналіста

Як розповів лікар-нейрохірург Вадим Перепелиця, посеред ночі його викликали до лікарні. Виявилось, що в п’ятницю ввечері стало зле телевізійному оператору з Великої Британії, який в Дніпрі займався висвітленням подій. Його госпіталізували з підозрою на ішемічний інсульт.

Швидкою в лікарню доставили бригаду ендоваскулярних нейрохірургів – Юрія Чередниченко та Вадима Перепелицю. Вони обстежили пацієнта і знайшли в нього тромби у мозковій артерії.

З ціллю попередження смерті мозку та задля збереження життя хворого, за допомогою сучасних технологій (внутрішньосудинно) – тромби вилучено із середньої мозкової артерії, мозковий кровоток відновлено, – зазначив Вадим. 

Нейрохірург зазначив, що вже сьогодні пацієнт знаходиться в гарному настрої і продовжує лікування. Наразі його життю нічного не загрожує і він скоро зможе повернутися до роботи.

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Новости Днепра про Лікарі у Дніпрі врятували від інсульту британського журналістаУкраїнська Новости Днепра про Лікарі у Дніпрі врятували від інсульту британського журналістаРусский

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